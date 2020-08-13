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«Локомотив» передал Сёмину медаль 

ИА Regnum и ещё 9 1 час назад
«Локомотив» передал Сёмину медаль
Фото: РИА Новости
Московский «Локомотив» передал бывшему главному тренеру Юрию Сёмину серебряную медаль за второе место в чемпионате России сезона 2019/20. Об этом 13 августа сообщил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Сёмина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Напомним, «Локомотив» занял второе место в РПЛ в сезоне 2019/20. Большую часть сезона командой руководил Сёмин, но 31 мая он покинул команду в связи с истечением срока контракта.
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