Судья отменил гол «Спартака» в матче с «Ахматом» 

Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" не засчитали гол красно-белых.
В данную минуту на "Открытие Арене" москвичи принимают гостей из Грозного. На 19-й минуте шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон после сольного прохода открыл счет. Однако после совещания с видеоассистентами главный арбитр встречи Евгений Турбин взятие ворот отменил.
Станислав Васильев, который работает в этом матче на VAR, увидел игру рукой со стороны форварда красно-белых.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счет не открыт — 0:0.