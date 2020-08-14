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Судья отменил гол «Спартака» в матче с «Ахматом» 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Судья отменил гол «Спартака» в матче с «Ахматом»
Фото: Газета.Ru
Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" не засчитали гол красно-белых.
В данную минуту на "Открытие Арене" москвичи принимают гостей из Грозного. На 19-й минуте шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон после сольного прохода открыл счет. Однако после совещания с видеоассистентами главный арбитр встречи Евгений Турбин взятие ворот отменил.
Станислав Васильев, который работает в этом матче на VAR, увидел игру рукой со стороны форварда красно-белых.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счет не открыт — 0:0.
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Футбол , Джордан Ларссон , Станислав Васильев , Евгений Турбин , Спартак , Газета.Ru
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