«Рубин» объявил о переходе хавбека сборной Южной Кореи

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, с футболистом подписан 3-летний контракт. Он будет выступать за «Рубин» под 6-м номером. Хван присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

Сообщалось, что «Рубин» заплатит за 23-летнего футболиста 2,5 млн евро.

Игрок выступал за «Ванкувер Уайткэпс» с января 2019 года. В 36 матчах МЛС он забил три гола и сделал три голевые передачи. Хван играет за сборную Южной Кореи с сентября 2018 года. В составе команды он провел 23 матча и забил три гола.