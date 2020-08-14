Футболист «Ахмата» потерял сознание во время матча

Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич потерял сознание во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Эпизод произошел в штрафной площади «Ахмата» на 60-й минуте встречи. После удара форварда Спартака Александра Соболева мяч в голову Нижичу, после чего тот упал и не сумел подняться без помощи медиков, которые увезли его с поля на каре.
Вместо нега на поле вышел Александр Пуцко.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» назвали причину отсутствия Тедеско на матче с «Ахматом».