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«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ 

Soccer News и ещё 1 2 часа назад
«Спартак» обыграл «Ахмат»
Фото: Soccer News
В рамках второго тура РПЛ "Спартак" одержал победу над "Ахматом".
Напомним, что в первом туре "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2), после чего чуть не снялся с чемпионата.
"Спартак" — "Ахмат" 2:0 Голы: Ларссон (пен), 52 — 1:0, Понсе, 69 — 2:0 "Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).
"Ахмат": Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).
Удаление: Ненахов (77).
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