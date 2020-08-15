"Барселона" потерпела историческое поражение

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба.
Таким образом, "Бавария" прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион". Встреча состоится 19 августа.
Лига чемпионов. 1/4 финала"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 2:8Голы: 0:1 - Мюллер - 4, 1:1 - Алаба (автогол) - 7, 1:2 - Перишич - 21, 1:3 - Гнабри - 27, 1:4 - Мюллер - 31, 2:4 - Суарес - 57, 2:5 - Киммих - 63, 2:6 - Левандовски - 82, 2:7 - Коутиньо - 85, 2:8 - Коутиньо - 89