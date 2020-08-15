«Мы достигли дна»

"Это была ужасная игра, чувство ужасное, стыд. Давайте все задумаемся, клубу нужны изменения, я не говорю о тренере или игроках. Я не хочу никому указывать, структурно команда нуждается в изменениях на всех уровнях, потому что это не первый раз, когда это происходит с нами", — сказал Пике.