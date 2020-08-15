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Президент «Барселоны» анонсировал скорые изменения в команде 

Газета.Ru и ещё 1 47 минут назад
Президент «Барселоны» анонсировал скорые перемены
Фото: globallookpress.com
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу анонсировал скорые изменения после вылета команды из четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.
В матче за выход в полуфинал каталонский клуб встречался с мюнхенской "Баварией" и проиграл со счетом 2:8. Впервые в своей истории "Барселона" пропустила восемь мячей в одном матче еврокубков.

"Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решений. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнерами", — заявил он.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пропустила восемь мячей в Лиге чемпионов впервые в истории.
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