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Футболист ЦСКА отказался выступать за Белоруссию при режиме Лукашенко 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Футболист ЦСКА отказался выступать за Белоруссию
Фото: Twitter
Лучший бомбардир белорусского чемпионата 2019 года, нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил об отказе выступать за футбольную сборную Белоруссии. По его словам, он не станет облачаться в форму национальной команды, пока страной руководит Александр Лукашенко.
Шкурин и ещё 32 игрока получили приглашения представлять Белоруссию в матчах Лиги наций сезона-2020/21. Сам игрок узнал о том, что попал в расширенный список кандидатов, из публикации в Instagram. В этой же соцсети он разместил свой ответ на приглашение.
Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь, — говорится в сообщении форварда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что болельщики московского футбольного клуба «Спартак» вывесили на фанатской трибуне баннер с надписью «Жыве Беларусь» в ходе матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Известно, что этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Белоруссии.
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Комментарии 2
Футбол , Прочее , Александр Лукашенко , Спартак , ЦСКА
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