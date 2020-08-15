Футболист ЦСКА отказался выступать за Белоруссию

Лучший бомбардир белорусского чемпионата 2019 года, нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил об отказе выступать за футбольную сборную Белоруссии. По его словам, он не станет облачаться в форму национальной команды, пока страной руководит Александр Лукашенко

Шкурин и ещё 32 игрока получили приглашения представлять Белоруссию в матчах Лиги наций сезона-2020/21. Сам игрок узнал о том, что попал в расширенный список кандидатов, из публикации в Instagram. В этой же соцсети он разместил свой ответ на приглашение.

Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь, — говорится в сообщении форварда.