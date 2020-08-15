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Источник: Месси решил уйти из «Барселоны» 

SPORT24.ru 1 час назад
Месси решил уйти из «Барселоны»
Фото: Reuters
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси покинет команду. Напомним, что накануне каталонцы в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли «Баварии» (2:8).
По информации COPE, аргентинец недоволен руководством и происходящим в клубе. Контракт 33-летнего футболиста истекает летом 2021 года и в нынешней ситуации Месси продлевать его не будет. Повлиять на его решение могут лишь кардинальные изменения в команде.
Лионель Месси играет в «Барселоне» с 2000 года, когда впервые пришел в молодежную команду из «Ньюэллс Олд Бойз».
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