Месси решил уйти из «Барселоны»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси покинет команду. Напомним, что накануне каталонцы в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли «Баварии» (2:8).

По информации COPE, аргентинец недоволен руководством и происходящим в клубе. Контракт 33-летнего футболиста истекает летом 2021 года и в нынешней ситуации Месси продлевать его не будет. Повлиять на его решение могут лишь кардинальные изменения в команде.

Лионель Месси играет в «Барселоне» с 2000 года, когда впервые пришел в молодежную команду из «Ньюэллс Олд Бойз».