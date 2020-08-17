Роналду провел разговор с тренером «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел телефонный разговор с новым главным тренером команды Андре Пирло, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Основным вопросом для форварда стало его положение в команде после прихода Пирло, который сменил на посту наставника туринцев Маурицио Сарри. Специалист заверил форварда, что тот останется ведущим игроком, речь о его продаже не идет.

СМИ информировали, что "Ювентус" может избавиться от ряда игроков, чтобы восполнить финансовые потери.