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Роналду провел телефонный разговор с тренером «Ювентуса» Пирло 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Роналду провел разговор с тренером «Ювентуса»
Фото: Reuters
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел телефонный разговор с новым главным тренером команды Андре Пирло, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Основным вопросом для форварда стало его положение в команде после прихода Пирло, который сменил на посту наставника туринцев Маурицио Сарри. Специалист заверил форварда, что тот останется ведущим игроком, речь о его продаже не идет.
СМИ информировали, что "Ювентус" может избавиться от ряда игроков, чтобы восполнить финансовые потери.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ювентуса" может оказаться в "Манчестер Юнайтед".
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Футбол , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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