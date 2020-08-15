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Гончаренко высказался о событиях в Беларуси 

Soccer News и ещё 1 1 час назад
Гончаренко высказался о событиях в Беларуси
Фото: Soccer News
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации в Беларуси.

"Я считаю, что происходящее недопустимо. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Я поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Я хотел проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, однако ожидание в очереди сильно растянулось. Людям пришлось стоять по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Сложилось впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали", — заявил Гончаренко.

Напомним, что в Беларуси проходят акции протеста против победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Милиция разгоняла митинги с применением силы.
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Футбол , Виктор Гончаренко , Александр Лукашенко , ЦСКА
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