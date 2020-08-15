Гончаренко высказался о событиях в Беларуси 

Я поддерживаю требования честного подсчета голосов на выборах. Я хотел проголосовать на участке в посольстве Беларуси в Москве, однако ожидание в очереди сильно растянулось. Людям пришлось стоять по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Сложилось впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали", — заявил Гончаренко.