Начались судороги: молодой футболист умер в Москве 

В Москве умер 17-летний футболист. Михаил Колосов, игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» потерял сознание на поле, а затем скончался в больнице. Об инциденте сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
«Трагедия произошла во время матча на базе в Рублево. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось», — говорится в сообщении.
РФС выясняет обстоятельства гибели игрока.
Очевидец трагедии, футболист Григорий Разумовский, рассказал, что две кареты скорой заехали прямо на поле. Реанимационные бригады парня пытались спасти парня в течение получаса.
«Этот парень играл против меня на одном поле в товарищеском матче… За 5 минут до перерыва кто-то крикнул: «Остановите игру! Я увидел игрока лежащего на поле. К нему быстро прибегает арбитр и зовёт врача, и тренера. Обе команды подбежали и увидели парня без сознания, который с трудом мог дышать… После оказания первой помощи врачом прямо на поле заехало две скорые помощи и одна реанимационная. Парню пытались запустить сердце на протяжении 30 минут», — написал Григорий в Инстаграме.
Он добавил, что Михаилу запустили сердце с помощью искусственной вентиляции легких и сразу увезли в больницу. Через некоторое время игрокам сообщили, что он скончался.