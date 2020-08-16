Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М

Начались судороги: молодой футболист умер в Москве 

Майк Габриелян и ещё 9 38 минут назад
Начались судороги: молодой футболист умер в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве умер 17-летний футболист. Михаил Колосов, игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» потерял сознание на поле, а затем скончался в больнице. Об инциденте сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Трагедия произошла во время матча на базе в Рублево. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось», — говорится в сообщении.

РФС выясняет обстоятельства гибели игрока.
Очевидец трагедии, футболист Григорий Разумовский, рассказал, что две кареты скорой заехали прямо на поле. Реанимационные бригады парня пытались спасти парня в течение получаса.

«Этот парень играл против меня на одном поле в товарищеском матче… За 5 минут до перерыва кто-то крикнул: «Остановите игру! Я увидел игрока лежащего на поле. К нему быстро прибегает арбитр и зовёт врача, и тренера. Обе команды подбежали и увидели парня без сознания, который с трудом мог дышать… После оказания первой помощи врачом прямо на поле заехало две скорые помощи и одна реанимационная. Парню пытались запустить сердце на протяжении 30 минут», — написал Григорий в Инстаграме.

Он добавил, что Михаилу запустили сердце с помощью искусственной вентиляции легких и сразу увезли в больницу. Через некоторое время игрокам сообщили, что он скончался.
Ранее «Рамблер» сообщал, что профсоюз футболистов обратился в СКР с просьбой разобраться в смерти футболиста Самохвалова:
Комментарии 24
Футбол , Михаил Колосов , РФС , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Соболезную, но это мои обязанности»
«Соболезную, но это мои обязанности»
«Рейнджерс» победили на драфт-лотерее НХЛ
«Рейнджерс» победили на драфт-лотерее НХЛ
«Корова, ты жирная»: как проходят тренировки у Тутберидзе
«Корова, ты жирная»: как проходят тренировки у Тутберидзе
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение