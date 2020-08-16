Начались судороги: молодой футболист умер в Москве 

«Этот парень играл против меня на одном поле в товарищеском матче… За 5 минут до перерыва кто-то крикнул: «Остановите игру! Я увидел игрока лежащего на поле. К нему быстро прибегает арбитр и зовёт врача, и тренера. Обе команды подбежали и увидели парня без сознания, который с трудом мог дышать… После оказания первой помощи врачом прямо на поле заехало две скорые помощи и одна реанимационная. Парню пытались запустить сердце на протяжении 30 минут», — написал Григорий в Инстаграме.