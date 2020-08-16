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На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг 

Майк Габриелян 30 минут назад
На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг
Фото: Чемпионат.com
Российские футбольные фанаты начали поддерживать белорусскую оппозицию. Накануне в Москве сразу на двух стадионах появился бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов. Флаги видели на матчах ЦСКА — «Тамбов» и «Локомотив» — «Краснодар».
Издание«Чемпионат»пишет, что в другой ситуации фанаты восприняли бы флаг как знамя спартаковцев-конкурентов, и выгнали бы фаната, который его принёс. Но сейчас они поняли, что это символ белорусов, которые считают фальсифицированным переизбрание Лукашенко.
Футболист ЦСКА отказался выступать за Белоруссию
Наблюдатели также отметили, что по стадионам неслось: «Перемен, мы ждём перемен». Фанаты «Локомотива» скандировали цоевский лозунг с трибун, а на стадионе ЦСКА эта песня звучала из колонок стадиона.
Кроме того, болельщики скандировали «Жыве Беларусь» в поддержку митингующих. Скандирование звучало и от фанатов «Локо» (после выхода на замену белоруса Лисаковича), и от фанатов ЦСКА (после гола белоруса Шкурина).
Солидарность с протестующими также выразили фанаты «Динамо», а на «Спартаке» был вывешен баннер с надписью «Жыве Беларусь».
Ранее «Рамблер» сообщал, что после субботних матчей 15 болельщикам ЦСКА могут запретить посещение стадиона — политические лозунги на матчах запрещены УЕФА и ФИФА. Кроме того, в КоАП есть статья «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
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Футбол , УЕФА , Спартак , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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