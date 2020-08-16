На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг 

Российские футбольные фанаты начали поддерживать белорусскую оппозицию. Накануне в Москве сразу на двух стадионах появился бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов. Флаги видели на матчах ЦСКА — «Тамбов» и «Локомотив» — «Краснодар».

Издание «Чемпионат» пишет, что в другой ситуации фанаты восприняли бы флаг как знамя спартаковцев-конкурентов, и выгнали бы фаната, который его принёс. Но сейчас они поняли, что это символ белорусов, которые считают фальсифицированным переизбрание Лукашенко.

Наблюдатели также отметили, что по стадионам неслось: «Перемен, мы ждём перемен». Фанаты «Локомотива» скандировали цоевский лозунг с трибун, а на стадионе ЦСКА эта песня звучала из колонок стадиона.

Кроме того, болельщики скандировали «Жыве Беларусь» в поддержку митингующих. Скандирование звучало и от фанатов «Локо» (после выхода на замену белоруса Лисаковича), и от фанатов ЦСКА (после гола белоруса Шкурина).

Солидарность с протестующими также выразили фанаты «Динамо» , а на «Спартаке» был вывешен баннер с надписью «Жыве Беларусь».