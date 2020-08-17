Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о результатах проверки на полиграфе арбитров матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2) Василия Казарцева и Алексея Еськова.
"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" — "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество", — приводит слова Алаева РИА "Новости".
Генеральный секретарь РФС отметил, что Казарцев отстранен от работы арбитром на неопределенное время.
Ранее мать судьи Казарцева назвала унижением проверку ее сына на полиграфе.