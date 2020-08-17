"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" — "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество", — приводит слова Алаева РИА "Новости".