Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М

РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» после проверки на полиграфе 

Газета.Ru и ещё 52 2 часа назад
РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи»
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о результатах проверки на полиграфе арбитров матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2) Василия Казарцева и Алексея Еськова.

"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" — "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество", — приводит слова Алаева РИА "Новости".

Генеральный секретарь РФС отметил, что Казарцев отстранен от работы арбитром на неопределенное время.
Ранее мать судьи Казарцева назвала унижением проверку ее сына на полиграфе.
Видео дня.Кто сыграет в полуфиналах Лиги Чемпионов
Газета.Ru: последние новости
Куман согласовал контракт с "Барселоной" Куман согласовал контракт с "Барселоной" Клопп намерен уйти на год из футбола после окончания контракта с "Ливерпулем" Клопп намерен уйти на год из футбола после окончания контракта с "Ливерпулем" Газизов рассчитывает на участие Кокорина в матче с "Уфой" Газизов рассчитывает на участие Кокорина в матче с "Уфой"
Футбол , Василий Казарцев , Алексей Еськов , Александр Алаев , Спартак , РФС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова продемонстрировала шпагат
Ефимова продемонстрировала шпагат
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Гончаренко высказался о событиях в Беларуси
Гончаренко высказался о событиях в Беларуси
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение