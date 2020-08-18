«Случилась катастрофа»: почему Бартомеу придется уйти 

Унизительное поражение от «Баварии» (2:8) породило целую массу слухов о будущем «Барселоны». По данным AS, игроки каталонского клуба ждут кардинальных изменений, начиная с руководства клуба и заканчивая тренерским штабом и составом команды. Сообщается, что футболисты «Барселоны» хотят проведения досрочных президентских выборов, которые изначально должны были состояться летом 2021 года. «Газета.Ru» разбирается, как проблемы в команде привели к недавней неудаче каталонцев в Лиге чемпионов.

Совсем неудивительно, что о кризисе «Барселоны» так активно заговорили именно после разгромного поражения от «Баварии». Однако многие из тех проблем клуба, которые бурно обсуждаются именно сейчас, были налицо задолго до злополучного матча.

Первое — команда не пытается играть первым номером в важных матчах. По данным Soccer365, в ответной игре 1/8 финала ЛЧ с «Наполи» каталонцы владели мячом лишь 47% времени; к тому же за всю игру они нанесли всего семь (!) ударов против 18 у неаполитанцев, из них в створ — по четыре с каждой стороны. Выходит, единственное, с чем повезло сине-гранатовым — это с реализацией.

Что касается матча с мюнхенцами, то здесь все было намного хуже: владение 55% на 45% в пользу «Баварии», статистика по ударам — 8:25 (в створ — 5 и 13 соответственно). Как бы парадоксально это ни звучало, но болельщикам стало привычно видеть «Барсу» настолько непохожей на себя: те проблемы, которые вскрыло поражение от «Баварии», на самом деле уже давно преследуют каталонский клуб.

Абсолютно непонятна стратегия, выбранная сине-гранатовыми на матчи Лиги чемпионов. «Барселона», которая всегда была известна своим атакующим футболом и высоким уровнем владения мячом, теперь почему-то почти всегда играет от соперника. В прошлом году она поплатилась за это вылетом из Лиги чемпионов от «Ливерпуля», годом ранее — от «Ромы». Каталонцы не учатся на своих ошибках. Атака — их сильная сторона, оборона — сравнительно слабая; стоило ли отказываться от своего главного козыря?

Собственно, это и есть одна из главных причин поражения от «Баварии»: команда даже не пыталась играть первым номером, отсиживаясь в обороне даже при разгромном счете. Иными словами, «Барса» не полностью, но в определенной степени отказалась от своего фирменного стиля (а это — ответственность Эрнесто Вальверде и Кике Сетьена , которых назначило руководство клуба). И плоды такого подхода мы наблюдаем последние года два.

Второе — политика руководства клуба оставляет желать лучшего. Особенно это касается трансферов. В центральные хавбеки зачем-то взяли возрастного Артуро Видаля , который просто непригоден для «тики-таки». На позицию левого форварда купили тоже уже немолодого Антуана Гризманна , хотя в «Атлетико» он играл оттянутого нападающего, на замену Жорди Альбе был приобретен Хуниор Фирпо, который кроме «привозов» ничем не запомнился; и это лишь верхушка айсберга. Таких неудачных трансферов было слишком много.

Кроме того, стоило ли в середине сезона назначать тренером в такую проблемную команду, как «Барселона», Кике Сетьена, максимум которого — это «Лас-Пальмас» и «Бетис»? Он не мог кардинально изменить игру каталонцев за такое короткое время, хотя бы потому что просто не имеет авторитета и в силу этого не способен изменить отношение команды к игре — «Барса» до сих пор не бежит в контратаки, Месси и Суарес не прессингуют и не отрабатывают в обороне.

Понятно, что в середине сезона вряд ли было возможно найти лучшего тренера, чем Сетьен, но зачем было искать в такое время, когда можно дождаться конца сезона? В итоге Кике оказался заложником ситуации: отказать «Барселоне» всегда сложно, но все же это не его уровень, да и времени у него оказалось очень мало.

Поэтому винить здесь можно только руководство клуба. И теперь оно пожинает плоды собственной политики:

«Это очень тяжелый вечер. Мне жаль игроков и болельщиков «Барселоны». В ближайшие дни мы примем определенные решения, которые уже были обдуманы ранее. Поздравляю «Баварию» с отличной игрой. Они заслужили выход в полуфинал. Сегодня «Барса» играла не на своем уровне. Случилась катастрофа, и теперь нужно принимать решения. Сегодня нужно поразмыслить о том, что произошло, подумать об этом печальном результате», — заявил Жозеп Бартомеу после поражения от «Баварии».

Странно, что президент сине-гранатовых осознал, что «нужно принимать решения», только после поражения от «Баварии». Принять необходимые меры — купить подходящих и сильных игроков и назначить высококлассного тренера — нужно было хотя бы после поражения от «Ливерпуля». Но толковых шагов не последовало, и это продемонстрировало полную некомпетентность совета директоров и Бартомеу в частности.

«Нынешнее руководство Барсы нужно лишить права принимать решения, которые будут определять будущее клуба», — считает экс-президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

В нынешней ситуации лучшее, что может сделать руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу, — это назначить досрочные выборы президента и немедленно уйти в отставку.

Однако совет директоров хоть и действительно перенес дату выборов, назначил их не на ближайшее время, а на весну следующего года вместо лета. Новый сезон каталонцы начнут с тем же руководством во главе. Только главный тренер будет другой.