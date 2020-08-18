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«Случилась катастрофа»: почему Бартомеу придется уйти 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
«Случилась катастрофа»: почему Бартомеу придется уйти
Фото: globallookpress.com
Унизительное поражение от «Баварии» (2:8) породило целую массу слухов о будущем «Барселоны». По данным AS, игроки каталонского клуба ждут кардинальных изменений, начиная с руководства клуба и заканчивая тренерским штабом и составом команды. Сообщается, что футболисты «Барселоны» хотят проведения досрочных президентских выборов, которые изначально должны были состояться летом 2021 года. «Газета.Ru» разбирается, как проблемы в команде привели к недавней неудаче каталонцев в Лиге чемпионов.
Совсем неудивительно, что о кризисе «Барселоны» так активно заговорили именно после разгромного поражения от «Баварии». Однако многие из тех проблем клуба, которые бурно обсуждаются именно сейчас, были налицо задолго до злополучного матча.
Первое — команда не пытается играть первым номером в важных матчах. По данным Soccer365, в ответной игре 1/8 финала ЛЧ с «Наполи» каталонцы владели мячом лишь 47% времени; к тому же за всю игру они нанесли всего семь (!) ударов против 18 у неаполитанцев, из них в створ — по четыре с каждой стороны. Выходит, единственное, с чем повезло сине-гранатовым — это с реализацией.
Что касается матча с мюнхенцами, то здесь все было намного хуже: владение 55% на 45% в пользу «Баварии», статистика по ударам — 8:25 (в створ — 5 и 13 соответственно). Как бы парадоксально это ни звучало, но болельщикам стало привычно видеть «Барсу» настолько непохожей на себя: те проблемы, которые вскрыло поражение от «Баварии», на самом деле уже давно преследуют каталонский клуб.
Абсолютно непонятна стратегия, выбранная сине-гранатовыми на матчи Лиги чемпионов. «Барселона», которая всегда была известна своим атакующим футболом и высоким уровнем владения мячом, теперь почему-то почти всегда играет от соперника. В прошлом году она поплатилась за это вылетом из Лиги чемпионов от «Ливерпуля», годом ранее — от «Ромы». Каталонцы не учатся на своих ошибках. Атака — их сильная сторона, оборона — сравнительно слабая; стоило ли отказываться от своего главного козыря?
Собственно, это и есть одна из главных причин поражения от «Баварии»: команда даже не пыталась играть первым номером, отсиживаясь в обороне даже при разгромном счете. Иными словами, «Барса» не полностью, но в определенной степени отказалась от своего фирменного стиля (а это — ответственность Эрнесто Вальверде и Кике Сетьена, которых назначило руководство клуба). И плоды такого подхода мы наблюдаем последние года два.
Второе — политика руководства клуба оставляет желать лучшего. Особенно это касается трансферов. В центральные хавбеки зачем-то взяли возрастного Артуро Видаля, который просто непригоден для «тики-таки». На позицию левого форварда купили тоже уже немолодого Антуана Гризманна, хотя в «Атлетико» он играл оттянутого нападающего, на замену Жорди Альбе был приобретен Хуниор Фирпо, который кроме «привозов» ничем не запомнился; и это лишь верхушка айсберга. Таких неудачных трансферов было слишком много.
Полезно просто задаться вопросом: являются ли прямо сейчас игроками мирового уровня Жерар Пике, Жорди Альба, Нелсон Семеду, Луис Суарес, Артуро Видаль? Вряд ли. Может ли руководство обеспечить такое обновление состава, которое позволило бы бороться за Лигу чемпионов? Тоже вряд ли.
Кроме того, стоило ли в середине сезона назначать тренером в такую проблемную команду, как «Барселона», Кике Сетьена, максимум которого — это «Лас-Пальмас» и «Бетис»? Он не мог кардинально изменить игру каталонцев за такое короткое время, хотя бы потому что просто не имеет авторитета и в силу этого не способен изменить отношение команды к игре — «Барса» до сих пор не бежит в контратаки, Месси и Суарес не прессингуют и не отрабатывают в обороне.
Понятно, что в середине сезона вряд ли было возможно найти лучшего тренера, чем Сетьен, но зачем было искать в такое время, когда можно дождаться конца сезона? В итоге Кике оказался заложником ситуации: отказать «Барселоне» всегда сложно, но все же это не его уровень, да и времени у него оказалось очень мало.
Поэтому винить здесь можно только руководство клуба. И теперь оно пожинает плоды собственной политики:

«Это очень тяжелый вечер. Мне жаль игроков и болельщиков «Барселоны». В ближайшие дни мы примем определенные решения, которые уже были обдуманы ранее. Поздравляю «Баварию» с отличной игрой. Они заслужили выход в полуфинал. Сегодня «Барса» играла не на своем уровне. Случилась катастрофа, и теперь нужно принимать решения. Сегодня нужно поразмыслить о том, что произошло, подумать об этом печальном результате», — заявил Жозеп Бартомеу после поражения от «Баварии».

Странно, что президент сине-гранатовых осознал, что «нужно принимать решения», только после поражения от «Баварии». Принять необходимые меры — купить подходящих и сильных игроков и назначить высококлассного тренера — нужно было хотя бы после поражения от «Ливерпуля». Но толковых шагов не последовало, и это продемонстрировало полную некомпетентность совета директоров и Бартомеу в частности.

«Нынешнее руководство Барсы нужно лишить права принимать решения, которые будут определять будущее клуба», — считает экс-президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

В нынешней ситуации лучшее, что может сделать руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу, — это назначить досрочные выборы президента и немедленно уйти в отставку.
Однако совет директоров хоть и действительно перенес дату выборов, назначил их не на ближайшее время, а на весну следующего года вместо лета. Новый сезон каталонцы начнут с тем же руководством во главе. Только главный тренер будет другой.
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Футбол , Статьи , Нелсон Семеду , Жерар Пике , Кике Сетьен , Антуан Гризманн , Артуро Видаль , Луис Суарес , Жорди Альба , Газета.Ru
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