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15 миллионов за Миранчука: лидера «Локомотива» зовут в Италию 

Газета.Ru 2 часа назад
Миранчука позвали в Италию
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук остается главным героем трансферного окна в отечественном футболе. За лето-2020 на «железнодорожника» заглядывался не один европейский топ-клуб. На днях этот список пополнил четвертьфиналист Лиги чемпионов — итальянская «Аталанта».
Алексей Миранчук и итальянская Серия А. История, тянущаяся с начала года и до сих пор не получившая завершения.
«Милан». Красно-черные были одними из первых, кто положил глаз на «железнодорожника». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» сначала хотели включить в сделку Рикардо Родригеса, а затем, после отказа защитника сборной Швейцарии переезжать в Россию, уругвайского полузащитника Диего Лаксальта. Причиной такой настойчивости «Милана» был главный тренер Стефано Пиоли.
К сожалению, в настоящий момент слухи о переходе Миранчука в один из самых известных клубов Апеннинского полуострова сошли на нет.
«Парма». 24-летнего россиянина предложили черно-белым в середине лета, однако руководство отпугнула запрашиваемая сумма потенциального трансфера. А запрашивали красно-зеленые ни много ни мало €18 млн «Ювентус». Еще один гранд, который продолжает следить за ситуацией вокруг отечественного футболиста. Разговоры о возможном переходе Миранчука в команду из Турина появлялись еще осенью 2019-го, а уже в феврале комментатор Нобель Арустамян подтверждал слухи о том, что интерес чемпионов Италии не угасает. Учитывая приход на тренерский мостик Андреа Пирло и перестройку команды (чемпион мира — 2018 Блез Матюиди уже покинул «старую сеньору»; по сообщениям местных СМИ, паковать чемоданы начинает и Паоло Дибала), «Юве» бы не помешал техничный россиянин на позицию атакующего полузащитника.
«Аталанта». Как информируют авторитетные Sport Mediaset и Calciomercato.it, уже сегодня состоится встреча представителей клуба из Бергамо с руководством «Локомотива», в рамках которой будут согласованы окончательные детали громкого перехода. Отмечается, что сумма трансфера составит €15 млн плюс бонусы.
В то же время, если верить немалому количеству инсайдов, Миранчук не рассматривает сине-черных как приоритетный вариант. Игрок хочет перейти в итальянские гранды.
К слову, многие одноклубники Миранчука выступают за его отъезд в более рейтинговый чемпионат. Так, защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов после матча 2-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0), победный гол в котором занес себе в актив как раз Алексей Миранчук, выразил уверенность в силах своего партнера по команде.

«Считаю, Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы! Леша в каждом матче забивает и отдает… Миранчук очень полезен команде. Хотя и другие наши атакующие футболисты отлично играют. Пока никто не думает о том, как заменить Миранчука. Сейчас он игрок «Локомотива» и приносит нам очки», — цитирует Живоглядова «Чемпионат».

А вот Гжегож Крыховяк в разговоре со Sport24 заметил, что игрок сборной России только сам может определить, готов ли он к повышению:

«Такой вопрос решается с самим собой… Алексею надо все взвесить и осознать, что лучше. Ситуация такова, что в «Локо» есть Лига чемпионов и борьба за титул. Однако я могу понять желание попробовать себя в Европе. Англия, Испания, Франция — я был там и знаю, что это такое. Просто фантастика! Но я не могу подойти к Миранчуку и сказать: нужно уезжать. Или наоборот — не нужно. В общем, если будет конкретное предложение и понадобится мое мнение по поводу страны, города или команды — пожалуйста. Однако решение футболисту стоит принимать самому».

А что же думает по поводу отъезда за рубеж сам Мирачнук? Спортсмен никогда не скрывал желания поиграть в Европе, однако в то же время не видит проблемы в выступлениях на родине.

«У каждого ребенка есть мечты, а я хочу играть за границей. Да, в настоящий момент у меня есть контракт с «Локомотивом», я получаю удовольствие. Не хочу загадывать на будущее, а полагаюсь на судьбу. Как нужно будет — уеду, если не срастется — останусь, буду играть и получать удовольствие здесь», — говорил «железнодорожник» телеканалу «Россия 24».

Как итог, генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе оценивает вероятность ухода лидера команды в 60%. Хочется верить, что эта цифра в течение августа будет расти и в конце концов Россия получит еще одного игрока национальной сборной, переросшего Российскую премьер-лигу (РПЛ) и не побоявшегося нового вызова.
* * * Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2019/20 он записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи в 28 встречах за «железнодорожников». Его соглашение с красно-зелеными истекает летом следующего года.
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Футбол , Статьи , Дмитрий Живоглядов , Алексей Миранчук , Стефано Пиоли , Василий Кикнадзе , Андреа Пирло , Рикардо Родригес , Гжегож Крыховяк , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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