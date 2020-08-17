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Форвард «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в «Аякс» 

ИА Regnum и ещё 7 52 минуты назад
Суарес может вернуться в «Аякс»
Фото: Reuters
«Аякс» нацелен вернуть уругвайца в свой состав.
Согласно информации портала Diario Sport, нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес близок к возвращению в чемпионат Голландии.
По данным источника, «Аякс» в ближайшие несколько недель сделает трансферное предложение по переходу 33-летнего уругвайца. Действующий контракт Суареса с «сине-гранатовыми» рассчитан еще на один сезон.
Напомним, что Суарес защищал цвета голландского клуба в период с 2007 по 2011 год. В их составе форвард отличился 111 голами в 159 матчах.
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Футбол , Луис Суарес
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