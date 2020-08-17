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Куман согласовал контракт с «Барселоной» 

Газета.Ru 2 часа назад
Куман согласовал контракт с «Барселоной»
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман согласовал трехлетний контракт с "Барселоной", сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, официально о назначении будет объявлено на этой неделе. Отмечается, что руководство сине-гранатовых считает нидерландского специалиста лучшим кандидатом на пост наставника команды.
В контракте Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, который позволяет ему покинуть должность главного тренера национальной команды после чемпионата Европы 2020 года, если он получит предложение от каталонского клуба.
17 августа "Барселона" объявила об отставке Энрике Сетьена. Специалист возглавил клуб в январе 2020 года.
Ранее Хосеп Мария Оробит, агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, прокомментировал информацию, согласно которой специалист может вернуться в "Барселону".
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Футбол , Роналд Куман
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