Стала известна сумма перехода Быстрова в «Ахмат» 

«Быстров достался «Ахмату» бесплатно. Как это возможно? Все дело в том, что в «Астане» не рассчитывали на флангового защитника, а «Ордабасы» согласился не чинить препятствий игроку, если он откажется от денег, которые шымкентцы ему задолжали. Марат согласился, поскольку хотел попробовать свои силы в РПЛ», — Айдын Кожахмет на личной странице в Instagram.