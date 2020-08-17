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Стала известна сумма перехода Быстрова в «Ахмат» 

Sports.ru 2 часа назад
Стала известна сумма перехода Быстрова в «Ахмат»
Фото: Sports.ru
Стали известны подробности перехода казахстанского защитника в российский клуб. Как пишет журналист Айдын Кожахмет, игрок достался клубу РПЛ бесплатно.

«Быстров достался «Ахмату» бесплатно. Как это возможно? Все дело в том, что в «Астане» не рассчитывали на флангового защитника, а «Ордабасы» согласился не чинить препятствий игроку, если он откажется от денег, которые шымкентцы ему задолжали. Марат согласился, поскольку хотел попробовать свои силы в РПЛ», — Айдын Кожахмет на личной странице в Instagram.

В составе своего последнего клуба «Ордабасы», Быстров провел 37 игр и сделал 5 результативных передач.
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