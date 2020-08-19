Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов 

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Бразилец нарушил медицинский протокол после победы над «Лепцигом» (3:0).

Форвард «ПСЖ» Неймар рискует попасть под санкции УЕФА

Как сообщает The Sun, нападающего могут наказать за обмен футболками с защитником «Лейпцига» Марселем Хальстенбергом.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса УЕФА запретил делать подобные вещи. Таким образом, Неймар может получить дисквалификацию на один матч и отправиться на 12-дневную самоизоляцию.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Лион» — «Бавария».