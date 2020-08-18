«Это Зидан?»: иностранные болельщики о Миранчуке

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«Его первое касание ярче, чем моё будущее!» — пошутил очередной подписчик.

«Это Зидан?», — написал один из болельщиков.

Под постом появились восторженные комментарии иностранных любителей футбола. Некоторые из них сравнили Миранчука со звёздами.

Видео дня. В Подмосковье прошел Чемпионат России по конкуру

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