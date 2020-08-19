Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат

«Барселона» объявила о назначении Кумана 

RT на русском и ещё 40 2 часа назад
«Барселона» объявила о назначении Кумана
Фото: Reuters
Новый главным тренером «Барселоны» назначен голландский специалист Рональд Куман.
Об этом объявила клубная пресс-служба. Контракт с 57-летним наставником рассчитан до 30 июня 2022 года.
В качестве футболиста Рональд Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры игрока с 1998 по 2000 год входил в тренерский штаб команды. Впоследствии работал в «Витессе», «Аяксе», «Бенфике», ПСВ «Валенсии», АЗ, «Фейеноорде», «Саутгемптоне», «Эвертоное» и сборной Нидерландов.
Ранее президент «Барселоны» заявил, что Месси станет основой в проекте Кумана.
Видео дня. Судей матча «Спартак» – «Сочи» отстранили
RT на русском: последние новости
СМИ: «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали СМИ: «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали СМИ: Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека СМИ: Куман попросил «Барселону» купить ван де Бека Тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов Тренер ПСЖ поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов
Футбол , Рональд Куман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Провокационное фото невесты Роналду взорвало сеть
Провокационное фото невесты Роналду взорвало сеть
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение