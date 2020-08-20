«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов 

Германская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 3:0.

В финале турнира «Бавария» встретится с французским ПСЖ, матч состоится 23 августа.

«Бавария» и «Лион» встречались в Лиге чемпионов девять раз, немецкий клуб одержал победу в пяти играх, дважды сильнее оказывались французы, и два матча закончились вничью. В прошлый раз команды встретились в сезоне 2009/10 в полуфинале, тогда победу также одержала «Бавария».

«Бавария» побеждала в турнире пять раз, в последний раз — в сезоне 2012/13, когда обыграла в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1. «Лион» дважды выходил в полуфинал турнира.