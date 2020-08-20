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«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов 

News.ru и ещё 67 2 часа назад
«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
Фото: FCBayern/twitter.com
Германская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 3:0.
Мячи забили Серж Гнабри (18-я и 33-я минуты) и Роберт Левандовский на 88-й минуте игры.
В финале турнира «Бавария» встретится с французским ПСЖ, матч состоится 23 августа.
«Бавария» и «Лион» встречались в Лиге чемпионов девять раз, немецкий клуб одержал победу в пяти играх, дважды сильнее оказывались французы, и два матча закончились вничью. В прошлый раз команды встретились в сезоне 2009/10 в полуфинале, тогда победу также одержала «Бавария».
«Бавария» побеждала в турнире пять раз, в последний раз — в сезоне 2012/13, когда обыграла в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1. «Лион» дважды выходил в полуфинал турнира.
Как писал NEWS.ru ранее, нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев.
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