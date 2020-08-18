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СМИ: Смолов перейдет в аренду в «Фенербахче» 

Газета.Ru и ещё 31 3 часа назад
Смолов отправится в новую команду
Фото: ТАСС
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов перейдет на правах аренды в стамбульский "Фенербахче", сообщает Sabah.
По информации издания, россиянину будет выплачен гарантированный гонорар в размере €1,5 млн После завершения годичной аренды турецкая команда будет иметь право выкупить форварда за €4 млн Отмечается, что "Фенербахче" заплатит "железнодорожникам" €1 млн Официально о переходе будет объявлено после продажи нападающего стамбульского клуба Ведата Мурики.
Вторую половину прошлого сезона Смолов провел в аренде в "Сельте". Он принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.
Ранее форвард поделился впечатлениями от игры за испанский клуб.
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