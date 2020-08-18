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Деян Ловрен: «Немного понимаю Дзюбу, но его английский ужасен» 

Спорт-Экспресс и ещё 6 55 минут назад
«Его английский ужасен»: новичок «Зенита» оценил Дзюбу
Фото: ТАСС
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал об общении с лидером сине-бело-голубых Артемом Дзюбой и об адаптации в новом коллективе. Хорват перешел в команду из Санкт-Петербурга этим летом, до этого он выступал за «Ливерпуль».
— Я пока привыкаю к команде, узнаю ребят, — цитирует Sport24 Ловрена. — Пытаюсь говорить со всеми на всех языках. Кто-то говорит на английском, кто-то на немецком. Также пытаюсь понимать русский. Но это займет время.
— Шутки Дзюбы уже оценили?
— Немного понимаю его. Даже когда Дзюба говорит речь перед началом матча. Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский… ужасен (смеется).
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