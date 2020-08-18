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Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса 

Чемпионат.com и ещё 5 3 часа назад
Стартовый матч чемпионата Франции перенесён
Фото: Reuters
Матч первого тура чемпионата Франции «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесён из-за коронавируса у футболистов марсельской команды, сообщается в официальном "Твиттере" лиги.
В «Марселе» накануне было диагностировано три случая заражения COVID-19. Около недели назад пресс-служба французского клуба объявила о наличии одного позитивного теста. Таким образом, в «Марселе» четыре случая заражения.
Игра первого тура Лиги 1 должна была состояться в пятницу, 21 августа. Теперь встреча перенесена на 16 или 17 сентября. Окончательная дата будет определена по согласованию с основным телевещателем матчей чемпионата Франции.
В минувшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял второе место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. «Сант-Этьен» расположился по итогам чемпионата на 17-м месте.
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