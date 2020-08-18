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«Тамбов» в меньшинстве обыграл «Химки» в третьем туре РПЛ 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
«Тамбов» обыграл «Химки» в матче РПЛ
Фото: ТАСС
Футбольный клуб "Тамбов" в домашнем матче обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в матче третьего тура Тинькофф — Россиийской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.
Единственный гол забил Валерий Чуперка (14-я минута). На 41-й минуте главный арбитр Михаил Вилков после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку защитнику тамбовчан Алексею Грицаенко за умышленный удар футболиста "Химок" Александра Трошечкина рукой в лицо. На 53-й минуте форвард "Тамбова" Владимир Обухов не реализовал пенальти.
В эпизоде с удалением Грицаенко нарушение произошло в штрафной площади хозяев, однако пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута).
Лучшим игроком матча признан вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков.
"Тамбов" набрал первые очки в нынешнем сезоне: в первом туре клуб проиграл дома "Ростову" (0:1), а во втором уступил в гостях ЦСКА (1:2). Благодаря победе тамбовчане поднялись с последнего, 16-го места на девятое. "Химки" пока не одержали ни одной победы: домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре и гостевая ничья с "Сочи" (1:1) во втором туре. На данный момент подмосковный клуб занимает 16-е место.
В четвертом туре "Химки" примут грозненский "Ахмат" 22 августа, "Тамбов" в тот же день на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".
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Комментарии
Футбол , Алексей Грицаенко , Александр Трошечкин , Михаил Вилков , Владимир Обухов , Валерий Чуперка , Сергей Рыжиков , Зенит , ЦСКА
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