«Тамбов» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Футбольный клуб "Тамбов" в домашнем матче обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в матче третьего тура Тинькофф — Россиийской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

В эпизоде с удалением Грицаенко нарушение произошло в штрафной площади хозяев, однако пенальти не был назначен, так как в этот момент мяч не находился в игре (гости готовились ввести его из аута).

Лучшим игроком матча признан вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков

"Тамбов" набрал первые очки в нынешнем сезоне: в первом туре клуб проиграл дома "Ростову" (0:1), а во втором уступил в гостях ЦСКА (1:2). Благодаря победе тамбовчане поднялись с последнего, 16-го места на девятое. "Химки" пока не одержали ни одной победы: домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в первом туре и гостевая ничья с "Сочи" (1:1) во втором туре. На данный момент подмосковный клуб занимает 16-е место.