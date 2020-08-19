Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал ЛЧ 

Все новости на карте

«Браво, Лео», — написал россиянин в Instagram под постом Паредеса о выходе в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира парижане обыграли «Лейпциг» со счётом 3:0. Это первый выход в финал ЛЧ в истории клуба.

Кокорин и Паредес вместе выступали за «Зенит» с лета 2017-го по зиму 2019 года.

Ранее Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой».