Игра по-голландски: как Куман поменяет «Барселону»

Рональд Куман официально представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». Бывший наставник сборной Нидерландов намерен сделать игру каталонской команды «голландской» и уговорить остаться Лионеля Месси . В то же время при Кумане «блауграну» могут покинуть многие другие лидеры, а кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт обещает, что уволит Кумана при любом раскладе.

Фото: Reuters Reuters

Решение по назначению Рональда Кумана на пост главного тренера «Барселоны» было отнюдь не спонтанным и кризисным: рано или поздно голландец и так должен был возглавить «блауграну». По слухам, когда каталонцы отправили в отставку Эрнесто Вальверде, то обратились именно к Куману, однако специалист намеревался сначала отработать чемпионат Европы со сборной Нидерландов. Его контракт с федерацией подразумевал, что после Евро-2020 он сможет уйти в «Барсу», но, поскольку турнир был перенесен еще на год, то необходимо было соглашаться, чтобы не упустить желаемый пост.

«Для меня было честью тренировать сборную Нидерландов. Последние два с половиной года я делал все, что мог, чтобы добиться успеха с «оранье». Я с гордостью смотрю на то, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен. Все знают, что «Барселона» — клуб моей мечты. Возглавить эту команду — нечто для меня», – сказал Куман.

Куман — пятый нидерландский тренер в истории «Барселоны». В разное время каталонцами руководили такие специалисты, как Йохан Кройфф, Ринус Михелс, Франк Райкард и Луи ван Гал. Последнему Куман помогал тренировать «блауграну» с 1998 по 2000 год в качестве ассисента. А незадолго до этого он набирался опыта в тренерском штабе у Гуса Хиддинка в сборной Нидерландов. Когда же Куман в первый раз приходил в «Барсу» в качестве игрока, то привел в клуб его не кто иной, как Кройфф.

Новый наставник каталонцев называет себя учеником голландской тренерской школы и отмечает непрерывную связь между сине-гранатовыми и Нидерландами, обещая, что его «Барселона» будет играть в лучших традициях прошлого.

«Мы, голландцы, любим держать мяч и доминировать, а не гоняться за ним. Я научился играть в хороший футбол и хочу того же при управлении [командой]. Я чувствую, что готов к этой работе. Я учился у многих тренеров как игрок, и у меня есть опыт тренера. Я думаю, что обладаю достаточной квалификацией, чтобы тренировать «Барсу». Связь между «Барсой» и голландцами действительно существует. Сегодня все сложнее из-за COVID-19, но играть в футбол — это значит получать удовольствие, а без удовольствия вы не получаете от него максимума», — сказал тренер.

Последние годы в тренерской карьере Кумана были довольно удачными. Он ярко заявил о себе в Английской премьер-лиге (АПЛ), когда с успехом руководил «Саутгемптоном» и «Эвертоном», а затем получил приглашение в национальную команду. Однако столь напичканные звездами команды, как «Барселона», он никогда не тренировал.

Жорди Альба, Дополнительным негативным фактором будет и то, что в каталонском клубе царит хаос и беспорядок, начиная от дел руководства и заканчивая игрой команды. Многие футболисты сине-гранатовых, как писали в Испании, чрезвычайно недовольны политикой президента Жозепа Бартомеу и его людей, пытаясь добиться досрочных выборов. Из-за последних результатов (поражение от «Баварии 2:8 и ни одного трофея по итогам сезона) в «Барсе», как уже заявил Бартомеу, будет проведена чистка. Уже уволены Кике Сетьен с Эриком Абидалем, а во время текущего трансферного окна клуб планирует расстаться с рядом игроком. В их числе могут оказаться: Луис Суарес Жерар Пике , Серхио Бускетс и Серхи Роберто. Впрочем, сам Куман пока никак не комментирует предстоящую трансферную политику и не исключает даже такого расклада, при котором в клубе останется возвращающийся из аренды Филиппе Коутиньо, в четвертьфинале Лиги чемпионов положивший дубль в ворота «Барсы». Совершенно очевидно и то, что Куман ключевой фигурой в своей команде намерен сделать соотечественника Френки де Йонга, у которого не слишком получился первый сезон в клубе.

В одном, так или иначе, Куман заверил: он настроен на совместную работу с Лионелем Месси и сделает все, чтобы уговорить его остаться. У капитана «блауграны» остался год по контракту.

«Не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться. У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Мы собираемся пообщаться с различными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы», — отметил тренер.

Тем не менее нет никакой уверенности, что прошлые заслуги и статус легенды «Барселоны» помогут Куману в полной мере реализовать себя в качестве наставника каталонцев. Менее чем через год клуб ожидают изменения, а именно — президентские выборы. Шансы действующего президента Бартомеу на переизбрание оценивают как не слишком высокие, главным кандидатом на победу представляется бизнесмен Виктор Фонт. Проблема для Кумана заключается в том, что Фонт видит на посту главного тренера экс-полузащитника «Барсы» Хави, который ныне работает с «Аль-Садд».