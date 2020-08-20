Игра по-голландски: как Куман поменяет «Барселону»

Дополнительным негативным фактором будет и то, что в каталонском клубе царит хаос и беспорядок, начиная от дел руководства и заканчивая игрой команды. Многие футболисты сине-гранатовых, как писали в Испании, чрезвычайно недовольны политикой президента Жозепа Бартомеу и его людей, пытаясь добиться досрочных выборов. Из-за последних результатов (поражение от «Баварии 2:8 и ни одного трофея по итогам сезона) в «Барсе», как уже заявил Бартомеу, будет проведена чистка. Уже уволены Кике Сетьен
с Эриком Абидалем, а во время текущего трансферного окна клуб планирует расстаться с рядом игроком. В их числе могут оказаться: Луис Суарес
, Жорди Альба
, Жерар Пике
, Серхио Бускетс и Серхи Роберто. Впрочем, сам Куман пока никак не комментирует предстоящую трансферную политику и не исключает даже такого расклада, при котором в клубе останется возвращающийся из аренды Филиппе Коутиньо, в четвертьфинале Лиги чемпионов положивший дубль в ворота «Барсы». Совершенно очевидно и то, что Куман ключевой фигурой в своей команде намерен сделать соотечественника Френки де Йонга, у которого не слишком получился первый сезон в клубе.