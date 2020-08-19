«Я не вижу конкурентов для „Зенита“ в России сейчас»

«Для меня, конечно, фаворит „Зенит“. Очень уверено играли первые два тура, пусть даже набрали шесть очков, как армейцы, но по игре выглядел уверенней »Зенит».
Плюс, «Зенит» — чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка. Еще и дома играют. Думаю, явный фаворит в этом матче «Зенит».
«Зенит», думаю, будет играть с позиции силы. Играют дома — трибуны их погонят вперед. Но, при этом, они не играют в бесшабашный футбол, наоборот, у них все очень обдуманно.
У армейцев неплохо действует середина поля. Не знаю, будет играть Влашич или нет, — он точно добавит сил ЦСКА. У красно-синих не очень уверено выглядит линия обороны.
Что делать ЦСКА? Сейчас я не вижу особых конкурентов для «Зенита» в России вообще. Но армейцы за счет движения и концентрации могут конкурировать. Но это общие слова, которые применимы и к «Зениту» тоже.
Сейчас «Зенит» тактически не видоизменяет свою игру. Но у нас в Премьер-лиге никто ничего не может противопоставить этому футболу. Он практичен и приносит результат», — сказал Кержаков.