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Сын Черчесова отразил три пенальти в игре Кубка России 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Сын Черчесова отразил три пенальти в игре Кубка России
Фото: Instagram
Вратарь клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, являющийся сыном главного тренера сборной России, отразил три послематчевых пенальти в Кубке России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Голкипер трижды спас свою команду в 1/128 финала турнира. Подмосковная команда встречалась с «Луки-Энергией», основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти был сильнее «Олимп-Долгопрудный» — 5:4. В следующем раунде Кубка России долгопрудненцы встретятся с «Ленинградцем».
Черчесов-младший выступает за «Олимп-Долгопрудный» с июля 2020 года. Ранее 25-летний голкипер защищал цвета пермского «Амкара», московского «Динамо», новороссийского «Черноморца» и калининградской «Балтики».
Его отец также выступал на позиции вратаря, играл за московский «Спартак», «Локомотив», дрезденский «Динамо» и австрийский «Тироль». По окончании карьеры Черчесов-старший стал тренером, с 2016 года он возглавляет сборную России.
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Футбол , Станислав Черчесов , Спартак , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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