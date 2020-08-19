Футболист «Ромы» заразился коронавирусом 

«Привет всем. Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Я изолирован, надеюсь скоро поправиться и как можно скорее начать подготовку к новому сезону вместе с партнёрами по команде. Благодарю всех за поддержку", — сказал Миранте в видео в своём «инстаграме».