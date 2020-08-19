Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат

Сборная России по футболу проведет матчи без зрителей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сборная России по футболу проведет матчи без зрителей
Фото: РИА Новости
Ближайший матч национальной футбольной сборной России в Лиге наций с Сербией состоится при пустых трибунах. Матч назначен на 3 сентября в Москве.

«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве», — передает ТАСС слова главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

По его словам, РФС будет строго соблюдать предписанные UEFA меры безопасности и проведет все матчи на высшем уровне.
Отмечается также, что российские футболисты сыграют с сербами на выезде 18 ноября. Со сборной Венгрии встреча состоится 6 сентября, еще раз они сыграют в Москве 14 октября. Домашний матч с Турцией российская сборная проведет 11 октября, выездная встреча назначена на 15 ноября.
Финальная часть турнира завершится 8 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в системе судействе российского футбола произойдут изменения.
Видео дня. Судей матча «Спартак» – «Сочи» отстранили
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев призвал не позволить «сорвать белорусов в русофобию» Соловьев призвал не позволить «сорвать белорусов в русофобию» Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста Теннисист Кафельников разочаровался в России и решил уехать в Европу Теннисист Кафельников разочаровался в России и решил уехать в Европу
Комментарии
Футбол , Александр Дюков , УЕФА , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Безнадёжная битва Александра Поветкина
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Гимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Хабиб высказался о протестах в Белоруссии
Смолов отправится в новую команду
Смолов отправится в новую команду
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение