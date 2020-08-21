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Лукаку сравнялся с Роналду по голам за сезон 

ИА Regnum и ещё 10 38 минут назад
Лукаку сравнялся с Роналду по голам за сезон
Фото: Reuters
Штатный бомбардир миланского «Интера» Ромелу Лукаку открыл счет в финале Лиги Европы УЕФА. «Севилья» уступает в счете уже на пятой минуте встречи.
Бельгийский форвард взял на себя тяжелую ношу, практически в одиночку организовав этот мяч. Тяжелый, по своим габаритам, форвард совершил неожиданный рывок, вынудив защитника Диего Карлоса поступить против правил. Первый гол в финале Лиги Европы стоил «Севильи» пенальти, который был успешно реализован нападающим «Интера» — 1:0.
Лукаку забил в каждом из матчей текущего плей-офф Лиги Европы, а также сравнялся по голам с Криштиану Роналду, на их счету по 34 мяча.
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Футбол , Прочее , Диего Карлос , Криштиану Роналду , УЕФА
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