В «Барселоне» допускают продажу Месси

Испанский футбольный клуб «Барселона» допускает возможность продажи аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси

Как сообщает ESPN, на фоне слухов о желании Месси уйти из команды, некоторые члены правления не будут против продажи форварда, если поступит соответствующее предложение.

Отмечается, что ситуация вокруг Месси вызвала внутренние дебаты в совете директоров, часть которого хочет сохранить аргентинского нападающего, а другая — готова рассмотреть предложение о его продаже.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.

Ранее появилась информация, что Месси сообщил Куману о желании уйти из «Барселоны».