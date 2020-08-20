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В руководстве «Барселоны» высказались о возможном уходе Месси 

RT на русском 20 минут назад
В руководстве «Барселоны» допустили уход Месси
Фото: Reuters
Член правления испанского футбольного клуба «Барселона» Хавьер Бордас высказал мнение о возможном уходе из команды нападающего и капитана Лионеля Месси.

«Надеюсь, он не хочет уйти. Месси лучший игрок в мире. Если он захочет уйти, мы постараемся убедить его остаться, но в этом нет необходимости», — приводит слова Бродаса Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) появилась информация, что он хочет покинуть команду.
Ранее сообщалось, что Месси определится со своим будущим в «Барселоне» после разговора с Куманом.
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Футбол , Лионель Месси
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