«Я специально ударил Рамоса локтем»

Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен вспомнил эпизод между ним и Серхио Рамосом в матче Лиги наций между Хорватией и Испанией.
Напомним, Ловрен ударил испанца локтем.
Хорват сказал, что мстил Рамосу за травму, которую он нанес Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем".
"Лука Модрич пытался снизить напряжение между мной и Рамосом, я намеренно ударил Серхио локтем и сказал, что теперь мы квиты", — передает слова Ловрена Twitter MAJ.
Ранее Ловрен оценил вероятность перехода Салаха в "Зенит".