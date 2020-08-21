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Ловрен: я специально ударил Рамоса локтем 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
«Я специально ударил Рамоса локтем»
Фото: газета.ру
Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен вспомнил эпизод между ним и Серхио Рамосом в матче Лиги наций между Хорватией и Испанией.
Напомним, Ловрен ударил испанца локтем.
Хорват сказал, что мстил Рамосу за травму, которую он нанес Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

"Лука Модрич пытался снизить напряжение между мной и Рамосом, я намеренно ударил Серхио локтем и сказал, что теперь мы квиты", — передает слова Ловрена Twitter MAJ.

Ранее Ловрен оценил вероятность перехода Салаха в "Зенит".
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Футбол , Мохамед Салах , Лука Модрич , Деян Ловрен , Зенит , Реал
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