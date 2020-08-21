Куман назвал трансферные цели «Барселоны» 

Все новости на карте

Голландский специалист Рональд Куман , возглавивший на днях каталонскую «Барселону», определился с трансферными целями клуба. Об этом рапортует издание AS.

Согласно информации источника, тренер настаивает на приобретении трех футболистов. Речь идет о нападающем Лаутаро Мартинесе («Интер»), полузащитнике Донни ван де Беке («Аякс») и защитнике Эрике Гарсии («Манчестер Сити»).

Ранее СМИ сообщили, что каталонский гранд уже предложил ван де Беку контракт на шесть лет.

В прошлом сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в Примере, а в Лиге чемпионов завершила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив «Баварии» (2:8).