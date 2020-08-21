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Куман назвал трансферные цели «Барселоны» 

Евро-футбол.Ру и ещё 1 2 часа назад
Куман назвал трансферные цели «Барселоны»
Фото: Reuters
Голландский специалист Рональд Куман, возглавивший на днях каталонскую «Барселону», определился с трансферными целями клуба. Об этом рапортует издание AS.
Согласно информации источника, тренер настаивает на приобретении трех футболистов. Речь идет о нападающем Лаутаро Мартинесе («Интер»), полузащитнике Донни ван де Беке («Аякс») и защитнике Эрике Гарсии («Манчестер Сити»).
Ранее СМИ сообщили, что каталонский гранд уже предложил ван де Беку контракт на шесть лет.
В прошлом сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в Примере, а в Лиге чемпионов завершила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив «Баварии» (2:8).
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Футбол , Роналд Куман
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