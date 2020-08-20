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Белорусский игрок клуба РПЛ оценил протесты в стране 

Lenta.ru 33 минуты назад
Белорусский игрок оценил протесты в стране
Фото: ФК "Урал"
Белорусский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Никита Золотов оценил протесты в стране. Его слова приводит Sports.ru

«В победу [Александра] Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не 10 процентов населения», — посчитал Золотов.

25-летний игрок выразил надежду, что белорусский народ услышат, и в стране начнутся изменения.
15 августа главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, являющийся гражданином Белоруссии, прокомментировал протесты на родине. Он призвал милицию и ОМОН защищать народ.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов 9 августа, согласно которым победил Лукашенко, провести новое голосование и привлечь к ответственности силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.
Золотов выступает за «Урал» с 1 января 2020 года. В его активе два матча за сборную Белоруссии.
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Футбол , Светлана Тихановская , Виктор Гончаренко , ЦСКА , Sports.ru
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