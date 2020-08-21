«Барселона» предложила контракт ван де Беку 

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Полузащитник Донни ван де Бек, выступающий в чемпионате Голландии за амстердамский «Аякс», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Как информирует журналист Николо Скира в своем «Твиттере», подписать игрока желает каталонская «Барселона».

Согласно данным источника, руководство «сине-гранатовых» предложило 23-летнему футболисту долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на шесть лет. Напомним, что действующее соглашение ван де Бека с «Аяксом» рассчитано до 2022-го года.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии хавбек провел 23 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть результативных передач.