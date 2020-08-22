«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче чемпионата России 

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили клуб «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 4:1, прошла 22 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Тамбов», в активе которого три балла, находится на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты подмосковных «Химок» уступили грозненскому «Ахмату» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла на стадионе «Арена Химки».