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«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче чемпионата России 

ИА Regnum и ещё 26 42 минуты назад
«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче чемпионата России
Фото: Reuters
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили клуб «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 4:1, прошла 22 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
В составе победителей голевыми действиями отметились Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. У гостей мяч забил Кирилл Панченко.
Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Тамбов», в активе которого три балла, находится на тринадцатой позиции.
Как передавало ИА REGNUM, 22 августа футболисты подмосковных «Химок» уступили грозненскому «Ахмату» в домашнем матче четвертого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла на стадионе «Арена Химки».
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