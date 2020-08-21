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СМИ: Мбаппе может стать футболистом «Реала» в 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
«Реал» хочет заполучить Мбаппе
Фото: Reuters
Испанский футбольный клуб "Реал" намерен подписать контракт с нападающим французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килианом Мбаппе в 2021 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.
По информации источника, мадридцы попробуют осуществить трансфер в следующем году, так как парижскому клубу будет невыгодно отпускать 21-летнего игрока бесплатно по окончании контракта в 2022 году. Отмечается, что француз не раз отвергал предложения ПСЖ по новому контракту, потому что хотел бы попробовать себя в чемпионате Испании. По мнению представителей "Реала", победа ПСЖ в финале Лиги чемпионов поможет руководству парижан согласиться на переход Мбаппе.
23 августа ПСЖ встретится в Лиссабоне с германской "Баварией" в финале Лиги чемпионов, матч начнется в 22:00 мск. Ранее в сезоне-2019/20 ПСЖ был признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции, выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по два раза завоевывал Кубок Франции и Кубок лиги, один раз суперкубок страны. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы — Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.
Видео дня. Финал Лиги Чемпионов будет франко-германским впервые за 44 года
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Футбол , Реал
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