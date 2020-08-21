Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан

По информации издания, в одном из баров Миконоса Магуайр со своими друзьями устроил драку с другими англичанами. После этого на место прибыла полиция, и компания Магуайра начала атаковать полицейских.

В результате нарушители были задержаны и доставлены в участок. Причём они и после задержания продолжали оскорблять и провоцировать сотрудников полиции.

Напомним, летом 2019 года Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера».