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Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан за нападение на полицейских в Греции 

ИА Regnum и ещё 8 1 час назад
Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан
Фото: Reuters
Капитан английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр задержан за нападение на полицейских в Миконосе (Греция). Об этом 21 августа сообщает Proto Thema.
По информации издания, в одном из баров Миконоса Магуайр со своими друзьями устроил драку с другими англичанами. После этого на место прибыла полиция, и компания Магуайра начала атаковать полицейских.
В результате нарушители были задержаны и доставлены в участок. Причём они и после задержания продолжали оскорблять и провоцировать сотрудников полиции.
Напомним, летом 2019 года Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера».
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