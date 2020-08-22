Названы претенденты на покупку Месси 

Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси . Об этом сообщает The Sun.

Наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский «Пари Сен-Жермен», итальянские «Ювентус» и «Интер» — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.

21 августа стало известно, что в руководстве сине-гранатовых допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в «Барселоне» постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Клуб уже поменял тренера после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии». Команду покинул Кике Сетьен , его место занял бывший футболист «Барселоны» голландец Рональд Куман . Последний уже провел встречу с Месси.

О недовольстве Месси ситуацией в клубе было известно и до вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда осталась без трофеев.