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Названы претенденты на покупку Месси 

Lenta.ru и ещё 3 54 минуты назад
Названы претенденты на покупку Месси
Фото: Reuters
Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.
Наиболее высокие шансы у трех европейских грандов. Французский «Пари Сен-Жермен», итальянские «Ювентус» и «Интер» — все три клуба претендуют на форварда каталонцев. Отмечается, что ПСЖ способен предложить крупную сумму за переход аргентинца, в то время, как в Италии Месси мог бы платить меньше налогов, чем в Испании, что также может повлиять на выбор самого футболиста.
21 августа стало известно, что в руководстве сине-гранатовых допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в «Барселоне» постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.
Клуб уже поменял тренера после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской «Баварии». Команду покинул Кике Сетьен, его место занял бывший футболист «Барселоны» голландец Рональд Куман. Последний уже провел встречу с Месси.
О недовольстве Месси ситуацией в клубе было известно и до вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. В минувшем сезоне команда осталась без трофеев.
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Комментарии
Футбол , Кике Сетьен , Лионель Месси , Рональд Куман
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