«Спартак» может продать Кокорина

Меньше месяца назад «Спартак» провернул далеко не самый очевидный, но зато очень громкий трансфер, подписав нападающего Александра Кокорина, у которого не так давно истек контракт с петербургским «Зенитом» . Однако эффект «вау» держался недолго: сейчас о Кокорине если и говорят, то лишь в контексте его мистической травмы, мешающей форварду вот уже как три тура дебютировать за красно-белых.

Сейчас появился новый повод поговорить о Кокорине, но он, впрочем, вряд ли порадует и без того скептически настроенных к 29-летнему футболисту болельщиков «Спартака». Теперь речь идет о том, что Кокорин и вовсе может покинуть клуб. По крайней мере, об этом пишет журналист Нобель Арустамян. Согласно его информации, к россиянину возобновила интерес итальянская «Рома».

«Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

О заинтересованности «Ромы» в Кокорине первым сообщил сам футболист. Еще в апреле, когда вокруг будущего форварда, на тот момент выступающего за «Сочи» и параллельно имеющего контракт с «Зенитом», царила неизвестность, Кокорин признался, что три топовые команды Серии А рассматривают вариант с его приглашением в качестве свободного агента — это «Рома» и один клуб из троицы «Милан», «Интер», «Наполи» (по словам самого же игрока).

«Какой вариант выберу, если «Рома» и «Зенит» предложат контракт? Я по-прежнему люблю Петербург. Если сядем, поговорим хорошо, то, конечно, выберу Питер. Но если поговорим плохо, то оказаться в таком клубе, как «Рома», — большая мечта», — говорил Кокорин.

«Спартак» к тому моменту еще не значился в списке претендентов на экс-нападающего сборной России. Красно-белые подписали Кокорина после прихода в клуб нового генерального директора Шамиля Газизова , и «Спартак», по слухам, этим трансфером пытался в том числе и «уколоть» «Зенит». Когда же Кокорин переходил в «Спартак», то имел предложения только от российских команд. Как пишет Арустамян, это может быть связано с тем, что переживающая непростые времена «Рома» в то время меняла владельца.

«Когда Кокорин уходил из «Сочи», я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак». А в «Роме» за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Паллотты купил Дэн Фридкин. С его приходом «Рома» активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален», — поясняет журналист.

Для «Спартака» трансфер Кокорина изначально был авантюрным. Планировалось, что форвард дебютирует за новую команду уже в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), однако этого не произошло. Красно-белые тогда сообщили, что футболист травмировался на тренировке перед матчем. С тех пор прошло еще несколько недель и два тура чемпионата — Кокорин по-прежнему оказывается вне заявки «Спартака».

«Дыма без огня не бывает. Тем более сообщил об этом Арустамян, который знает то, чего не знаем мы. Нужно, мне кажется, прислушиваться. Мы видим, что Кокорин был на тренировке «Спартака». Улыбается, бегает. Странное дело. Почему не могут самого Сашу спросить, что происходит? В принципе так в Европе делают. Почему он ни одной минуты за «Спартак» не сыграл? О нем же только со стороны говорят», — считает бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Любопытно, что клуб не раскрывает подробности повреждения нападающего (в концовке прошлого сезона он беспрепятственно играл за «Сочи»), уточняя лишь то, что оно носит мышечный характер. По информации из СМИ, это повреждение может выбить Кокорина еще на месяц, но в «Спартаке» более оптимистичны и не исключают, что выйти на поле форвард сможет уже в ближайшем матче — 23 августа в дерби с «Локомотивом»

Впрочем, не исключают в «Спартаке» и того, что Кокорин и вовсе так и не проведет ни одной игры за клуб.

Гендиректор красно-белых, отвечая на вопрос о потенциальном предложении «Ромы» по Кокорину, рассказал, что контракт с футболистом (рассчитанный на три года с ежегодной зарплатой в €3 млн) подразумевает возможный уход в европейскую команду.