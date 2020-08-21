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На территории стадиона «Ахмата» совершили жертвоприношение 

Чемпионат.com и ещё 5 58 минут назад
На стадионе в РФ совершили жертвоприношение
Фото: Чемпионат
На территории стадиона грозненского «Ахмата» было совершено жертвоприношение в честь годовщины дня рождения Ахмата Кадырова.

«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость", — сообщается в аккаунте "Инстаграма" стадиона «Ахмат».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги на счету «Ахмата» четыре очка, грозненцы занимают восьмое место. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Химками». Матч состоится 22 августа.
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