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Хиддинк возглавил сборную Кюрасао 

Газета.Ru и ещё 14 2 часа назад
Хиддинк возглавил сборную Кюрасао
Фото: AP
Нидерландский специалист Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао.
Отмечается, что соглашение с 73-летним специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. К своим обязанностям тренер приступит первого сентября.

"Это может быть и не очевидное решение, но было трудно сказать "нет". Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международной лестнице", — цитирует Хиддинка foxsports.nl.

С 2006 по 2010 год специалист возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда взяла бронзу чемпионата Европы 2008 года.
Ранее сообщалось, что Хиддинк будет консультировать ПСВ.
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Футбол , Гус Хиддинк , СБОРНАЯ РОССИИ
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