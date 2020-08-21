Хиддинк возглавил сборную Кюрасао 

"Это может быть и не очевидное решение, но было трудно сказать "нет". Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международной лестнице", — цитирует Хиддинка foxsports.nl.