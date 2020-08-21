Хиддинк возглавил сборную Кюрасао 

Нидерландский специалист Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао.
Отмечается, что соглашение с 73-летним специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. К своим обязанностям тренер приступит первого сентября.
"Это может быть и не очевидное решение, но было трудно сказать "нет". Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международной лестнице", — цитирует Хиддинка foxsports.nl.
С 2006 по 2010 год специалист возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда взяла бронзу чемпионата Европы 2008 года.
Ранее сообщалось, что Хиддинк будет консультировать ПСВ.