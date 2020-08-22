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«Севилья» вырвала победу у «Интера» и в шестой раз выиграла Лигу Европы 

Газета.Ru и ещё 3 42 минуты назад
Определился победитель Лиги Европы
Фото: EPA
"Севилья" обыграла миланский "Интер" в финале Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Кельне при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды. В составе победителей дубль оформил Люк де Йонг, также отличился Диего Карлос. У проигравшей команды отличились Ромелу Лукаку и Диего Годин.
"Севилья" стала шестикратным победителем второго по значимости турнира Европы.
Ранее сообщалось, что Годин стал шестым футболистом. которому удалось забить мяч в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Финал"Севилья" (Севилья, Испания) — "Интер" (Милан, Италия) -3:2Голы: 0:1 — Лукаку, 5 (пенальти); 1:1 — де Йонг, 12; 1:2 — Годин, 33; 2:2 — де Йонг, 35; 3:2 — Карлос, 74.
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