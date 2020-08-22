Футбол и деньги: Кокорин не спешит на поле? 

В чемпионате страны по футболу начался четвёртый тур. Уже были первые скандалы, зрители увидели хорошие матчи, но одно событие, которое анонрссировали чуть ли не как« главное в наступающем сезоне», так и не осуществилось. Это дебют Александра Кокорина за «Спартак».

Он подписал контракт ещё в начале августа. Причем по этому поводу было сломано множество копий, и форвард долго выбирал, наконец, соизволил поставить свой бесценный автограф под суммой, как утверждалось 10 млн евро за три года плюс солидный подписной бонус. Более того, одним из условий «пострадавшей от системы звезды» было получить все деньги по контракту вперёд. И его «Спартак» выполнил. А как же, молодой человек поиздержался, после известных событий со стулом подкинуть на жизнь.

Обратите на этот факт внимание.

Несмотря на разное отношение к футболисту, все застыли в ожидании старта красно-белого этапа карьеры Кокорина. Но воз и ныне там: нападающий уже три недели в «Спартаке», его новая команда провела три матча в новом сезоне, а дебют всё откладывается. Каждый раз поступает противоречивая информация, а вся история утопает в таком густом тумане, что невольно начинаешь перебирать в уме конспирологические теории.

Началось все с таинственного повреждения на тренировке за пару дней до матча с «Сочи» (2:2). «Спартак» нигде не сообщал о травме форварда, внимательные болельщики забеспокоились накануне старта нового чемпионата, когда не нашли Кокорина на видео клубной пресс-службы с тренировки, а для большинства шоком стало непопадание нападающего в заявку на матч.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско буквально за несколько часов до игры сообщил, что Кокорин не выйдет на поле, так как у него, что-то «заболело». Причем об этом заявил сам футболист. На прямой вопрос от журналиста, насколько серьёзна травма, наставник «народной команды» также честно ответил — не знаю. Посмотрим. Нужно провести медобследование.

То есть, для самого тренера, как видно из комментария, это тоже явилось неожиданностью. За день до матча Кокорин просто сказал, что у него «болит» и даже медобследование провести не успели.

Из области тех же конспирологических теорий, в кулуарах говорилось о том, что «Спартак» решил перестраховаться и не выставил футболиста из-за того, что в соперниках был бывший клуб Кокорина, где он играл в аренде после выхода из «мест не столь отдалённых», и которую курирует Борис Ротенберг.

Были версии, что всесильный олиграх сам приложил усилия, дабы опальный форвард не сыграл в этом матче

Александр был на «Открытие Арене», после игры пообщался с журналистами, сообщил, что у него небольшой мышечный спазм и пообещал быть на поле в игре с «Ахматом». Однако и второй домашний матч Кокорин провел в ложе.

Между тем, стала поступать противоречивая информация о том, что еще перед игрой с «Ахматом» вещали о мышечной травме и сроках восстановления в две недели. А генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов накануне игры с «Уфой» заявил буквально следующее:

— У Кокорина было маленькое повреждение. Он входит в кондиции, и мы надеемся, что, может быть, уже с «Уфой» он будет на поле.

В матче с «Уфой» Кокорина не было не только на поле, но и в заявке команды.

Подозрения усиливаются, а в воскресенье, 23 августа, матч против «Локомотива». И снова слухи полностью противоречат официальной позиции клуба. Осведомленные журналисты уверяют, что Александр не выйдет на поле в августе и восстановится только к середине сентября, когда завершится пауза на игры сборных. «Спартак» же гнёт свою линию.

Снова слово Шамилю Газизову.

— Надеемся, что Кокорин сыграет с «Локомотивом». У него были маленькие повреждения икроножной мышцы, но вроде бы все прошло. Мы могли его и с «Уфой» выпустить, но не стали рисковать.

Кстати, если возвращаться к конспирологии. Есть версия о том, что был своеобразный бунт Доменико Тедеско, который просил на усиление правого защитника и опорного хавбека, но вынужден начинать сезон без желанных новичков, зато с непрошенными Кокориным и Уруновым.

Руководство клуба, в свою очередь, воспитывает Тедеско «ангиной»: немца отстранили от команды, якобы дав ему возможность обдумать свою позицию. Хотя по официальной информации, немец с итальянско -румынскими корнями не руководил командой в игре с «Уфой» именно из-за ангины.

Но уже ничему не удивляешься. В «Спартаке» были настолько озабочены темой «бросания перчатки „Зениту“, что, им был важен сам факт переманивая Кокорина, а не анализ того, нужен он или нет.

Подписание футболиста с уголовным прошлым перед сезоном было смелым поступком со стороны Федуна, но как будто владелец „Спартака“ ни разу не давал задний ход после лихих заявлений.

Вспомним, хотя бы историю со снятием с чемпионата. Вначале Федун лихо заявил о том, что команда снимается с чемпионата, было требование убрать навсегда арбитров встречи, а затем затих, сдал назад и всё вернулось на круги своя, хотя в двух последующих играх красно-белые били пенальти.

Наконец, масла в огонь накануне игры с „Локомотивом“ подлил комментатор „Матч ТВ“ и „главный инсайдер всея Руси“ Нобель Арустамян: оказывается, несмотря на переход Кокорина в „Спартак“, к российскому форварду не утратила интереса „Рома“. Более того, в ближайшее время римские „волки“ могут сделать официальный запрос по Кокорину.

Но, как и большинство прогнозов — информаций нашего „великого обладателя эксклюзивов“, эта новость тоже оказалась на данный момент опровергнута.

Никакого интереса у римлян к форварду нет. Действительно, зачем он им сейчас, если месяцем раньше итальянцы могли подписать Александра свободным агентом. Хотя опять же Газизов говорит, что договоренность с футболистом по поводу Европы тоже существует. А у Кокорина, что ни трансфер — то приключение. Вспомните, как широко в начале года обсуждался переход из „Зенита“ в „Сочи“ на правах аренды, а несколько лет назад Александр перешел из „Динамо“ в „Анжи“, чтобы месяц спустя вернуться в Москву, не сыграв ни одного матча за махачкалинский клуб. Тогда тоже помешала травма.

Кстати, о травме. Скорее всего, никаких конспирологических моментов нет. Просто нужно знать Кокорина. У него сейчас банальная, скажем так, ипохондрия на футбол. Ещё бы, столько нервов и сил было потрачено на то, чтобы контракт подписать с подъемными и забрать всю сумму сразу.

И врачам всегда было непросто с Кокориным. В других клубов у него такое тоже бывало неоднократно: „болит!“ — и все тут.

Это не советское время, когда люди выходили с трещинами, а иногда и с переломами. Сейчас даже заставить трудно. Контракты, агенты и прочее.

Неудивительно, что за всю карьеру Кокорин никогда больше 10 мячей за сезон не забивал. И не вспомнишь, пожалуй, ни одного значимого матча, где он бы он, действительно, как говорят в футболе „затащил“.